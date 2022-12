Tay Rodrigues Cerca de 450 mil poupadores ainda não solicitaram a devolução dos valores

O Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogou o prazo para que poupadores que perderam dinheiro nos planos econômicos possam reaver os valores. Agora, os beneficiários têm até junho de 2025 para solicitar a devolução do dinheiro.

A decisão da Suprema Corte acontece após um pedido de entidades que representam os poupadores para aumentar o prazo para a retirada dos valores. Além das vítimas dos planos Collor 1 e 2, os prejudicados pelos planos Bresser e Verão também podem pedir a devolução da verba.

De acordo com a Federação Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo), 450 mil pessoas ainda não tiveram seus valores devolvidos. Até o momento, apenas 200 mil poupadores solicitaram a retirada dos valores. O investimento, segundo a Febrapo, foi de R$ 3 milhões em indenizações.

Como aderir

Para aderir ao acordo, é necessário que o poupador encerre o processo judicial. Tanto o poupador quanto o herdeiro podem solicitar o valor junto a Febrapo.

Após a validação bancária, o valor é depositado em até 15 dias na conta do poupador ou do advogado do representante. O banco ainda é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios da vítima, sem prejuízo ao valor da indenização.

Além da solicitação via Federação, os poupadores ainda podem solicitar o valor pela internet. As informações estão disponíveis no site https://www.pagamentodapoupanca.com.br/ .