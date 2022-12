Estoa Research Pesquisa da OLX aponta que 45% das pessoas devem usar o valor do 13º para pagar dívidas

Hoje é o último dia para o pagamento da segunda parcela do 13º salário e ela já está comprometida para o pagamento de dívidas por uma parcela de usuários, segundo aponta levantamento da OLX com mais de 4.500 usuários.

De acordo com a pesquisa realizada pela plataforma, além dos gastos com Natal e Ano Novo, 45% dos respondentes pretendem usar o dinheiro para organizar a vida financeira - pagar dívidas. Já 24% planejam investir ou guardar para uma reserva de emergência, 15% comprar produtos que desejam e 14% pagar os impostos de início de ano.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Pago em duas parcelas ao longo do ano, todos os trabalhadores contratados com carteira assinada ou que realizaram alguma atividade no período nesta modalidade tem direito à gratificação.

“A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e divulgada no início de novembro, revelou que o Brasil atingiu o maior nível de inadimplência em outubro passado desde 2016. Nesse sentido, a intenção de pagamento das dívidas com o décimo terceiro salário, apontado pela maioria dos entrevistados pelo nosso levantamento, reflete a situação econômica atual”, reforça Regina Botter, General Manager da OLX. “Ainda assim, para aqueles que têm o objetivo de adquirir algum produto, vale sempre reforçar os itens de segunda mão que, além de contribuírem para a economia circular, têm custo muito mais acessível, gerando economia para o usuários”, ressalta.

Compras com o Décimo Terceiro

Caso os usuários decidam fazer compras com a gratificação, a OLX mostra que a maioria pretende comprar eletrônicos, como celulares e notebooks. Na sequência, aparece a intenção de comprar itens para a casa, e o interesse em adquirir novos eletrodomésticos.

Os 21% que querem comprar outros produtos provavelmente gastarão o valor reformando a casa, pagando as dívidas, os boletos ou investindo em viagens.

O uso mais adequado para o décimo terceiro varia de acordo com a situação financeira específica de cada um. Contudo, segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o endividamento do brasileiro atingiu um recorde de 79,3% neste ano, assim é fácil deduzir que boa parte do dinheiro extra será usado para o pagamento de dívidas.

Pensando na otimização de gastos, pagamento de dívidas e na melhora na saúde financeira do consumidor, João Victorino, administrador de empresas e especialista em finanças pessoais, explica que não existe uma receita de bolo ou um só método que sirva para todos e, com isso, listou alguns conselhos para as situações mais comuns, confira:

Para quem tem dívidas - o ideal é utilizar o valor do décimo terceiro salário para sanar suas dívidas. O especialista aconselha iniciar pelos acordos com taxas de juros mais altas, “o melhor dos mundos é conseguir - com o décimo terceiro salário - quitar todas as dívidas, mas, se não for possível, é ideal começar pela dívida com maiores juros”. Ou seja, quanto mais contas você puder abater, melhor para seu orçamento. “A dívida é um problema que se estende a outras áreas da vida, gerando estresse, preocupação e tirando o mais valioso descanso”.



Se não possuir dívidas - Victorino ressalta que, em primeiro lugar, você faz parte de uma minoria. Então a opção mais recomendada é guardar esse valor e investi-lo. "O investimento feito de maneira conservadora é ideal para obter bons resultados no longo prazo”.



Se você pretende viajar - a chegada do décimo terceiro marca a temporada de férias, junto com as festas celebradas no final do ano. Assim, caso seu desejo para este ano seja viajar e passar um tempo longe de casa, o mais sensato é utilizar o décimo terceiro para a quitação à vista da viagem. “Pagando a viagem à vista, é muito mais fácil conseguir maiores descontos, além de não impactar o seu orçamento do próximo ano”, comenta.



Ainda segundo João, é extremamente necessário que a população entenda mais sobre o mundo dos investimentos. “Estudar, ler e aprender sobre este mundo, com seus prós e contras, é ideal para não correr riscos desnecessários. Atualmente, os agentes financeiros disponibilizam fundos de renda fixa com custos de administração muito baixos e com liquidez diária, tornando-se uma boa opção para investimentos”, finaliza.