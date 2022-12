Divulgação/Fiesp Josué Gomes, presidente da Fiesp

Josué Gmes, presidente da Fiesp, recusou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para asusmir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

Gomes foi convidado na última quarta-feira pelo petista para ocupar a pasta, que será recriada a partir do novo governo.

Josué é filho do ex-vice-presidente José Alencar, e a expectativa das pessoas que formarão o novo governo já era a de que ele recusasse o convite.





No terceiro governo de Lula à frente do pais, o Ministério que seria comandado por Gomes terá o comando do BNDES, que será chefiado pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, anunciado na terça-feira pelo petista.

Josué enfrenta, atualmente, uma crise na Fiesp. Ele é alvo da oposição do seu antecessor, Paulo Skaf, que articula um movimento de questionamentos feitos por 86 sindicatos dos 106 que têm voto na entidade.

