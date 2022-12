Divulgação Apostas exclusivas para a Mega da Virada iniciam neste sábado (17)

A Mega da Virada inicia as vendas exclusivas para o sorteio a partir das 19h deste sábado (17). No total, o maior prêmio da história do concurso pagará R$ 450 milhões ao vencedor.

As apostas já iniciaram, em conjunto ao jogo deste sábado, nesta sexta-feira. O sorteio inicia após a finalização do concurso 2.549, sorteado às 20h de amanhã. O prêmio estimado para o jogo é de R$ 3 milhões.

O concurso será realizado, como sempre, no dia 31 de dezembro, e apostas para a edição especial de fim de ano da loteria serão aceitas até as 17h do horário de Brasília do dia 20 de dezembro.

O prêmio da Mega da Virada , semelhante a todos os concursos especiais da Caixa Econômica Federal, não irá acumular. Caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o montante será dividido entre os jogadores que acertarem cinco números sorteados.

Como apostar online na Mega-Sena?

Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja com uma única aposta ou mais de uma. Veja aqui como apostar .

Para fazer uma aposta maior, com 7 números, dando uma maior chance de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50. Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Além disso, os bolões, disponíveis online, são outra opção viável.

Como funciona a Mega-Sena?

As apostas para a Mega da Virada devem ser realizadas com o volante específico do jogo. O concurso é realizado pela Caixa Econômica Federal e o vencedor pode receber milhões de reais se acertar as seis dezenas. O apostador também pode ganhar prêmios com valor mais baixo caso acerte quatro ou cinco números, conhecidas como Quadra e Quina, respectivamente.