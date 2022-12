Divulgação Instituto Êxito de Empreendedorismo lança programa de microcrédito com apoio da Ybotirama

Com objetivo de contribuir para que as pessoas alcancem uma condição de vida minimamente digna, por meio do estímulo de iniciativas empreendedoras, o Instituto Êxito de Empreendedorismo, com o apoio da Ybotirama, lança o Movimento Originador da Vocação Empreendedora (MOVE), que vai ofertar microcrédito para empreendedores que estão em início de carreira, com juros zeros. Inicialmente, serão beneficiados empreendedores de São Paulo, Guarulhos e Recife.

“Essa é uma iniciativa que estava em nossos planos desde a fundação do Instituto Êxito de Empreendedorismo e com muita alegria está sendo implementada”, relata o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz. “É sabido que o início de todo empreendedor não é fácil, e poder contar com uma ajuda financeira faz toda diferença. Temos certeza de que vamos impactar milhões de empreendedores Brasil afora. Este é só o começo.”, finaliza.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Para o coordenador de responsabilidade social do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Sérgio Murilo, o MOVE chega em um momento importante. “O Instituto nasceu com o propósito de transformar vidas de quem quer iniciar sua carreira empreendedora e, também, de quem já empreende. A nossa Instituição não para de crescer e está pronta para dar este novo passo”, afirma. “Esse era um pedido antigo dos pequenos empreendedores. Estudamos a melhor maneira de colocar o projeto em prática e finalmente chegou este momento”, informa.

O fundador da Ybotirama, Jáder Mendonça, lembra como foi o início do projeto. “A parceria do Instituto Êxito de Empreendedorismo com a Ybotirama aconteceu naturalmente por uma sinergia de propósitos. Graças ao alcance que o Instituto Êxito possui e o protagonismo de seus associados nas mais diversas áreas de atuação, o MOVE pretende apoiar milhares de empreendedores em todo o país”, relata. “Este é um projeto pioneiro em sua forma e irá transformar a vida de muitos empreendedores”, finaliza.

Como ser elegível para receber o microcrédito?

Para ter acesso ao microcrédito, o empreendedor deverá cumprir uma jornada e passar por uma aprovação. Primeiro, deverá se inscrever na comunidade digital no site: http://bit.ly/3YgoBTy . Após a primeira etapa, deverá participar de atividades pré-estabelecidas, como participação em cursos gratuitos do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que tem como objetivo capacitar o empreendedor para o mercado. Passada todas as etapas, o participante será avaliado por uma equipe de especialistas e, posteriormente, receberá seu microcrédito.

A primeira etapa do projeto irá contemplar empreendedores residentes nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Recife, na qual terão auxílio presencial de Hub’s de apoio nas respectivas cidades. O valor das operações irá variar entre R$ 200,00 (Duzentos reais) e R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Sobre o Instituto Êxito

O Instituto Êxito de Empreendedorismo é o resultado de um sonho que envolve empreendedores visionários dos mais variados segmentos do Brasil. Hoje, já conta mais com mais de 900 sócios que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para impulsionar vidas e histórias.

O Êxito tem a filosofia de que, independentemente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas.

Nomeado como uma instituição sem fins lucrativos, seu principal plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, além de realizar diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo. É possível saber mais através do site www.institutoexito.com.br

Sobre a Ybotirama

A Ybotirama é um Escritório de Agentes Autônomos credenciado pelo Banco BTG Pactual, cujo objetivo é fazer com que o seu patrimônio trabalhe para você, e não o contrário. Para isso, conta com as soluções do BTG Pactual, o maior Banco de Investimentos da América Latina. No mundo de hoje, o tempo é a moeda mais cara que já existiu. A Ybotirama quer ajudar você a investir o seu tempo naquilo que realmente importa, com as pessoas que você ama para que viva uma vida feliz.

Ybotirama vem do Tupi-Guarani e significa Flor do Futuro, o seu significado inspirou a empresa a construir não só essa marca, mas também a empresa e a crença de que um dos grandes segredos da vida é ‘plantar’ algo agora que seja duradouro e satisfatório ao longo do tempo, no futuro. É possível saber mais através do site www.ybotirama.com