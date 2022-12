Luciano Rocha Banco Central Europeu

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira (15) um aumento de 0,5 ponto percentual em suas taxas de juros, em mais um sinal de preocupação com a disparada da inflação na zona do euro.

A taxa de refinanciamento do BCE subiu de 2% para 2,5%; a taxa sobre depósitos, de 1,5% para 2%; e a taxa sobre empréstimos marginais, de 2,25% para 2,75%.

Fec também sobe

O Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, elevou a taxa dos Fed Funds em 50 pontos-base (pb), para a faixa entre 4,25% e 4,50% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (14).

O anúncio é feito após reunião de política monetária do Fed, que espera que a economia dos EUA cresça 0,5% em 2023 e 1,6% em 2024.

A inflação, de acordo com as estimativas, está a desacelerar para 3,1% no próximo ano e para 2,5% em 2024, de acordo com o banco central norte-americano.

A nota acrescenta ainda que "o Fed avalia que o atual ritmo de subida das taxas de juro continuará adequado, e estima que as taxas dos Fed Funds atinjam um pico de 5,25% em 2023".

"O valor acima de 5,25% é decididamente superior às principais estimativas do mercado", conclui.