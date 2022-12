Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Receita Federal alerta para golpe em seu nome

A Receita Federal alertou nesta quarta-feira (14) que circula na internet um golpe envolvendo o nome da instituição.



Os cibercriminosos enviam emails falando que foram identificadas divergências no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e que é necessário clicar em um link ou baixar um arquivo para não ser multado.

O link e o arquivo, porém, são falsos e têm o objetivo de roubar dados pessoais das vítimas e invadir o dispositivo, seja ele celular ou computador.

"Através de mensagens falsas, quadrilhas especializadas em crimes pela internet podem obter, ilegalmente, informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes, ou instalam programas nos computadores que captam e enviam informações pessoais", alerta a Receita.



De acordo com a instituição, a recomendação caso receba uma mensagem do tipo é não responder o email, não clicar em links e não fazer o download de arquivos. Na dúvida, a orientação é acessar diretamente o portal do contribuinte (e-CAC), com login e senha, e verificar se há alguma pendência no CPF ou imposto de renda.