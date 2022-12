Tânia Rêgo/Agência Brasil Recenseador durante o Censo demográfico 2022

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), devido ao atraso na coleta do Censo Demográfico 2022, a divulgação da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que detalha a situação sobre o mercado de trabalho no país , será atrasada.

"Em virtude da criação de uma força-tarefa que está utilizando a estrutura de coleta das Superintendências Estaduais para a coleta do Censo Demográfico 2022, houve extensão do prazo de fechamento do banco de dados das entrevistas", afirmou o instituto em nota.

As novas datas de divulgação para os próximos três resultados foram adiadas em um mês cada.

A Pnad Contínua mensal do trimestre móvel, que estuda os meses de setembro a novembro deste ano, teve sua data de divulgação adiada de 28 de dezembro de 2022 para 19 de janeiro de 2023. Já a Pnad Contínua mensal dos meses de outubro a dezembro foi adiada do dia 31 de janeiro para 28 de fevereiro do próximo ano.

A terceira data transferida foi da Pnad Contínua trimestral, também para o dia 28 de fevereiro. Anteriormente, a publicação estava esperada para ocorrer no dia 15 de fevereiro.

Na última semana, o Censo Demográfico 2022 informou que a pesquisa foi adiada novamente devido a dificuldade de recrutamento e contratação de recenseadores.

O IBGE havia planejado encerrar a pesquisa, que teve início em 1º de agosto deste ano, em três meses. No entanto, com dificuldades na coleta de dados e com baixos níveis de contratação, o prazo foi estendido para o dobro do planejado: esperada para se encerrar em outubro, a divulgação foi transferida para fevereiro.

Devido a dificuldade de contratação de recenciadores, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criou uma medida provisória que permitia a contratação de profissionais para o Censo sem a necessidade de processo seletivo .



A Pnad contínua tem como objetivo apurar as características da população brasileira, coletando informações sobre as áreas como educação, trabalho, renda e habitação.

