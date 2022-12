Marcelo Horn/GERJ/Fotos Públicas Caminhoneiros recebem última parcela do auxílio

A Caixa Econômica Federal paga neste sábado (10) a última parcela do auxílio para caminhoneiros e taxistas. Os beneficiários recebem R$ 1 mil na conta poupança digital do banco.



Caminhoneiros e taxistas são beneficiados pelo auxílio à categoria desde agosto, após aprovação do "pacote eleitoral" no Congresso Nacional em 14 de julho. Não há previsão de continuidade do benefício em 2023.

O dinheiro depositado neste sábado pode ser movimentado pelos beneficiários através do aplicativo Caixa Tem. Se nenhuma movimentação for feita em 90 dias, a quantia será recolhida e destinada ao Tesouro Nacional.

Recebem o auxílio caminhoneiro neste sábado os profissionais que realizaram autodeclaração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até o dia 28 de novembro. Já os taxistas beneficiados não precisaram fazer qualquer cadastro, já que isso foi responsabilidade das prefeituras.



Quem tiver dúvidas sobre o pagamento do benefício pode entrar em contato através da Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158 ou do Atendimento Caixa ao Cidadão, no número 111.