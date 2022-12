Fernando Frazão/Agência Brasil Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deve ser anunciado ainda na manhã desta sexta-feira (9) como ministro da Fazenda do governo eleito. Ele antecipou o anúncio ao sair do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede da equipe de transição.



Ao ser perguntado por jornalistas se começaria a montar a sua equipe ministerial, Haddad foi breve e respondeu: "Vou". Ele disse também que não anunciará nomes nesta sexta.

Haddad sairá de Brasília e passará o final de semana em São Paulo.

Haddad era o principal cotado para o cargo, que sairá do guarda-chuva do "superministério" da Economia, assim como Planejamento e Indústria e Serviços.

O nome do ex-ministro da Educação conta com a desconfiança do mercado. Para equilibrar a equação, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar nomes liberais nas outras pastas relacionadas à economia.

Lula deve anunciar outros ministros ainda nesta sexta-feira. Entre os cotados estão Flávio Dino, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e José Múcio, para a Defesa. Além do governador da Bahia, Rui Costa (PT), para a Casa Civil e o diplomata Mauro Vieira para o Itamaraty.