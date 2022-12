Gabriel Madureira Dia foi marcado pelo anúncio de ministros e jogo da Copa do Mundo do Catar

O dólar fechou esta sexta-feira (9) com uma alta de 0,57%, alcançando um valor de venda de R$5,24. Para a semana, a moeda americana alcançou uma valorização de 0,61%.

No total, a alta acumulada para o dólar é de 0,82% em dezembro, e para o ano a moeda teve uma queda de 5,92% em comparação ao real.

O dia, que foi marcado pelo anúncio de cinco ministros para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também obteve alta nas ações da Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações brasileiras, com 0,25% de aumento.

As principais ações que registraram aumentos foram na área de commodities, com as maiores altas nas empresas de CSN Mineração (CMIN3), com 10% e CSN Siderúrgica Nacional (CSNA3), com 5,18%.

O valor total aplicado na Bolsa brasileira foi menor que a média registrada, em R$ 15 bilhões. A partida do Brasil contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar diminuiu o fluxo dos valores negociados.

Nesta manhã, Fernando Haddad foi anunciado como futuro ministro da Fazenda para o próximo governo. É esperado que o presidente eleito retome com as divisões no que, hoje, é a pasta de Economia.