Reprodução O Brasil é referência mundial na produção de etanol e biodiesel, vindos de biomassa.

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 13 estados e no Distrito Federal na última semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em outros 10 estados os preços tiveram queda e em Minas Gerais e Roraima ficaram estáveis. No mapá não foi possível verificar a alteração.

Mesmo assim, a média nacional registrou queda de 0,25%, com isso, o combustível é vendido a R$ 3,85 o litro, ante R$ 3,86 na semana anterior.

São Paulo, o maior produtor e consumidor do item, registrou queda de 0,26% no preço do etanol, sendo vendido a R$ 3,77. Na semana anterior o preço era de R$ 3,78.

Tocantins registrou a maior queda porcentual de preços na semana, de 2,07%, de R$ 4,35 para R$ 4,26. Já o Piauí foi o estado com o maior avanço de preços na semana, de 4,56%, de R$ 3,95 para R$ 4,13 o litro.



Minas Gerais foi o estado que registrou o posto com o menor preço para o combustível, cotado a R$ 3,10, mas a menor média nacional ficou com Sergipe, onde o combustível custa R$ 3,53.

O preço máximo, de R$ 6,57 o litro, foi verificado em postos do Rio Grande do Sul. E o maior preço médio estadual, de R$ 5,24, foi observado no Amapá, onde não foi possível verificar alteração semanal visto que não houve apuração de preço na semana anterior.

No mês a alta chega a 6,06% no país. Em Mato Grosso, o aumento no período foi de 12,16%, representando salto de R$ 3,21 para R$ 3,75 o litro. A maior baixa percentual ocorreu em Sergipe (-6,37%), de R$ 3,77 para R$ 3,53.