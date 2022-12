Ivonete Dainese Petrobras (PETR4) realizou a primeira reunião presencial com o grupo de transição nesta segunda-feira (5)

A Petrobras realizou nesta segunda-feira (5) a primeira reunião presencial entre a cúpula da estatal e a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante o encontro, foi apresentado o plano sobre a política de preços da empresa.

Atualmente, o valor do petróleo é atrelado ao dólar. Durante sua campanha, Lula criticou a atual política de preços da estatal, e prometeu extingui-la assim que tomasse posse.

A cúpula da estatal afirmou, durante a reunião, que o país possui estoques para até o fim do ano, questão que se mostrou como a principal preocupação da equipe de transição até então.

Reunião do GT de Minas e Energia com a Petrobrás

A reunião foi focada na tributação, comercialização e abastecimento de combustíveis. Nessa oportunidade fizemos alguns questionamentos em relação à política de estoques operacionais da estatal. @FUP_Brasil pic.twitter.com/3AokVYuAUr — Deyvid Bacelar (@deyvidbacelar) December 5, 2022

No encontro, a empresa contava com o Diretor de Comercialização e Logística Claudio Mastella, o Gerente Executivo de Comercialização no Mercado Interno Sandro Barreto, o tributarista Marcio Luz e a advogada gera, Taísa Maciel. O CEO da empresa, Caio Praes, não participou do encontro.

Já a equipe de transição marcou presença com o senador Jean Paul Prates (PT-RN), o coordenador de Minas e Energia Maurício Tolmasquim, e o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar.

A próxima reunião entre a Petrobras e a equipe de transição deve acontecer nesta terça-feira (6). A política de desinvestimento e planos estratégicos da estatal devem ser o tópico para o próximo encontro.