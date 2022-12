Redação 1Bilhão Educação Financeira Light alerta consumidores sobre site falso criado por golpistas

A Light identificou nesta quinta-feira (1º) um site externo criado por golpistas que está imitando a agência virtual da companhia para enganar os consumidores. Neste site falso, o usuário é induzido a preencher informações pessoais, como o CPF, para gerar um boleto de uma suposta conta de energia. Ao pagar esta fatura falsa, o valor vai para criminosos e não para a empresa de energia.

No boleto gerado pelo site feito pelos criminosos, é possível ver que o beneficiário não é a Light, mas sim um estelionatário. Segundo a companhia, os golpistas compraram anúncios no Google e quando o cliente procura o site, acaba sendo direcionado para um link falso.



Em nota, a Light alerta que "este golpe pode aparecer no topo do ranking de buscas do Google, por meio de um anúncio", e que já tomou as medidas cabíveis. "Apesar de ser um problema externo, sobre o qual a empresa não tem controle, a Light já abriu um boletim de ocorrência na Polícia Civil e acionou o Google para denunciar a publicidade que leva até o site falso".

Para diminuir as chances de cair em golpes, os consumidores devem acessar o endereço seguro e verificado da Agência Virtual da Light, onde é possível emitir a segunda via de conta e outros serviços. Outro canal de comunicação entre a Light e seus clientes é a Lia, a representante virtual da empresa no WhatsApp. Basta o consumidor salvar na agenda de contatos do celular o número 21-99981-6059.

Outra dica para o consumidor é conferir antes de realizar qualquer pagamento o nome do beneficiário que está descrito no boleto. No caso da Light, o beneficiário correto é LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A.

Caso o cliente caia neste tipo de golpe, ele deverá entrar em contato com o banco para a abertura de contestação/reclamação.