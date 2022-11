shutterstock Roupas são os principais itens de interesse do público paulista

Um levantamento feito pela FCDLESP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo) em parceria com a CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) apontou que 47 milhões de pessoas deverão fazer compras de Natal no estado de São Paulo, isso representa um movimento de R$26 bilhões na economia local.

"A época natalina é esperada por todos, é uma tradição presentear familiares e amigos no Natal. A data tem força extra de movimentação em vendas, todas estratégias devem ser utilizadas para atrair a atenção do consumidor como, por exemplo, decorações, promoções e brindes"; comenta Maurício Stainoff, presidente da FCDLESP.

O levantamento mostrou que os consumidores estão dispostos a comprar cerca de 4,2 presentes, com um ticket médio de R$132 cada. Os mais lembrados na hora de presentear serão os filhos, com 62% de escolha; em segundo lugar o cônjuge, com 45%; e em terceiro as mães, com 41% de opção.

Além dos presentes para familiares e amigos, os dados apontam cerca de 38 milhões de pessoas que irão presentear a si mesmas. Dentro desse número, as mulheres são as principais consumidoras, com 65,4% de chances de compra contra 52,4% dos homens.

Dentre os principais presentes escolhidos pelos consumidores; as roupas aparecem em primeiro lugar, com 57% de opção de compra; logo em seguida os calçados, com 38%; perfumes e cosméticos estão como terceira opção de compra, com 36%; brinquedos, com 34% e acessórios, com 21%, finalizam a lista de presentes.

A pesquisa aponta que 82% dos consumidores preferem fazer as compras de natal em lojas físicas. As lojas de departamento são a opção preferida do público, com 42% de escolha; os shoppings centers seguem como segundo lugar para comprar no natal, com 40% de preferência.

As principais formas de pagamento dos consumidores nas compras de Natal são: cartão de crédito parcelado (45%), PIX (42%), cartão de débito (36%) e dinheiro (35%). Entre os que pretendem pagar parcelado, o número médio será de 4,7 parcelas, o que significa que o consumidor pagará a última prestação em abril de 2023.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG