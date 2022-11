Reprodução/Instagram Juliana Nehme, modelo plus size, foi impedida de embarcar por ser 'gorda demais'

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) notificou nesta terça-feira (29) a empresa de aviação Qatar Airways para prestar esclaricimentos após a modelo e influenciadora brasileira, Juliana Nehme, ter acusado a companhia de discriminação por conta de seu peso.

Na última terça-feira, dia 22, Nehme relatou em suas redes sociais que tentou voltar ao Brasil pela Qatar Airways, porém foi impedida de embarcar do Líbano por ser "muito gorda".

"Eles estão negando o direito de eu viajar", desabafou a modelo em suas redes sociais. "Eles não querem que eu embarque porque eu sou gorda. Não sei o que fazer."

Após ser banida do voo, a influenciadora afirma também que teria sido multada por não ter embarcado no horário inicial, e que só teria seu bilhete validado caso comprasse uma passagem na área executiva, com valor de US$ 3 mil (R$ 15,9 mil)

A secretaria pede esclarecimentos sobre as políticas e medidas operacionais da empresa, e estimou dez dias para que a companhia de aviação se explique sobre o caso.

"A Senacon apura se houve prática infrativa na prestação de serviços do grupo Qatar Airways Group, uma vez que a conduta da companhia pode afetar inúmeros cidadãos brasileiros em condições iguais a da consumidora em questão", afirmou o órgão em nota.

Em nota divulgada na última quinta-feira (24), a empresa de aviação Qatar Airways afirmou que "trata todos os passageiros com respeito e dignidade".

"De acordo com as práticas da indústria e de forma semelhante à maioria das companhias aéreas, qualquer pessoa que impossibilite o espaço de um outro passageiro e não consiga prender o cinto de segurança ou abaixar os apoios de braço pode ser solicitada a comprar um assento adicional tanto como uma precaução de segurança quanto para o conforto de todos os passageiros”, disse a empresa.

Segundo a companhia, a passageira teria sido "rude e agressiva" com membros da equipe no Aeroporto de Beirute, porém já foi realocada ao Brasil no dia da divulgação da nota.

