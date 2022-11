Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Para consultar a situação do IR, basta acessar o portal e-CAC

O lote residual de novembro do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) foi liberado pela Receita Federal nesta quarta-feira (30). São R$ 1,2 bilhões, que serão pagos para 556.685 contribuintes.

O pagamento do crédito bancário é realizado diretamente na conta informada na declaração do Imposto de Renda, e pode ser efetuada de forma direta ou pela chave PIX do cidadão.

A consulta do pagamento pode ser realizada pela Página da Receita Federal na internet,ou pelo aplicativo da Receita, disponível para iOS e Android. Dentro do site, o contribuente deve acessar a página "Meu Imposto de Renda", e logo em seguida, clicar em "Consultar a Restituição".

Do total, 15.8889 têm mais de 80 anos, 115.654 entre 60 a 79, 10.306 possuem alguma deficiência física, mental ou grave e 47.774 têm o magistério como principal fonte de renda. Outros 367.062 contribuintes não prioritários foram contemplados pelo crédito.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e realizar o extrato da declaração. Se houver alguma pendência, o cidadão pode enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes do pagamento.

Caso o valor do crédito não for depositado por outros motivos, como conta desativada ou outros problemas, o pagamento deve ficar disponível por até um ano pelo Banco do Brasil.

Para sacar o crédito, o contribuinte deve acessar o site do banco ou entrar em contato pelos telefones da Central de Relacionamento BB: 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para outras regiões e a linha de telefones exclusivo para deficientes auditivos, 0800-729-0088.

O valor pago pelo Imposto de Renda varia de acordo com a taxa Selic, sendo baseada no mês seguinte após o prazo da entrega da declaração do tributo mais 1%.