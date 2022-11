Ivonete Dainese Eletrobras passa por processo de privatização deste junho de 2022

Executivos da Eletrobras decidiram na última terça-feira (22) aumentar um reajuste salarial, que tornaria a remuneração dos funcionários 3.576% em cargos altos da empresa.

Durante uma assembleia geral extraordinária, conselheiros da administração teriam o maior aumento na empresa, que passaria de R$ 5.440 para R$ 200 mil. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, coletou um aumento salarial de R$ 52.300 para R$ 300 mil por mês.

Um aumento dos pagamentos havia sido feito em abril de 2022, porém não foi implementado. A Eletrobras passa por um processo de privatização , que foi oficialmente concluída em junho deste ano.

No total, a companhia deve gastar R$ 35,9 milhões com o aumento dos pagamentos mensal. Os gastos programados anteriormente, em abril deste ano, previam um montante de R$ 15,4 milhões em aumentos salariais.

Os novos planos de pagamentos acontecem após o processo de privatização da empresa de energia. Os salários dos executivos estavam congelados desde 2015.

O reajuste deveentrar em vigor este ano, e possuem validade até março de 2023, quando uma nova assembleia deve ser convocada para o ano.

A Eletrobras passa por um processo de diminuição de gastos por conta do processo de privatização da estatal. No início de novembro, a empresa iniciou o processo de demissão voluntária para funcionários, que poderia afetar mais de 2 mil trabalhadores e custaria R$ 1 bilhão à empresa.

