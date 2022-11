Ivonete Dainese Amazon

Em plena Black Friday , data mais importante do ano para o setor varejista, os trabalhadores da Amazon em todo o mundo foram convocados a entrar em greve para pleitear melhores salários.

A iniciativa Make Amazon Pay (Faça a Amazon pagar), que convocou greves, disse que ações foram planejadas em mais de 30 países.

Segundo a agência Reuters, as ações ocorrem na Alemanha, onde o sindicato Verdi disse que paralisações de trabalho foram planejadas em 10 armazéns, apelidados de 'centros de atendimento', no país, e na França, que os sindicalistas da SUD e CGT convocaram uma greve nos oito armazéns do país.

Na Alemanha, os empregados pedem reconhecimento de acordos coletivos e um novo acordo sobre boas condições de trabalho. Já na França, pediram o aumento de um bônus em dinheiro para o período anterior ao Natal, época em que os trabalhadores são incitados a fazer muitas horas extras.

"Como empregadora, a Amazon oferece ótimos salários, benefícios e oportunidades de desenvolvimento - tudo em um ambiente de trabalho atraente e seguro", disse um porta-voz da Amazon na Alemanha em comunicado.



Ele ressaltou que recentemente houve um aumento no salário da Amazon na Alemanha, que agora paga 13 euros por hora ou mais, incluindo pagamentos de bônus.

Na França, um porta-voz da Amazon afirmou que todos os empregados da gigante varejista que ganham menos de 3.100 euros por mês receberão um bônus único de 500 euros, além de um bônus de final de ano de 150 euros acordado com o sindicato.

À Reuters, a Amazon Alemanha reportou paralisações em nove de seus 20 centros de atendimento. Já a Amazon França disse que não houve sinais de interrupção nas operações até agora.

"Esta é a primeira vez que a Amazon teve um dia de greve internacional", disse Monika Di Silvestre, representante de Verdi para os trabalhadores da Amazon.

"Isso é muito importante, porque uma grande corporação global como a Amazon não pode ser confrontada local, regional ou nacionalmente sozinha", acrescentou.

Em nota, a empresa afirmou que segue investindo em novos setores de inovação, e pretendem encontrar novos métodos para a proteção de seus funcionários.

"Estes grupos representam uma série de interesses e entendemos que mesmo não sendo perfeitos, se olharmos objetivamente o que a Amazon tem feito nestas áreas, é evidente que levamos a sério nosso papel e impacto." afimou a companhia. "Continuamos a oferecer salários benefícios e competitivos; e investimos em novas maneiras de preservar a segurança e a saúde de nossas equipes".