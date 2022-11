Reprodução Banco Safra

O Banco Safra e a Administradora Fortaleza firmaram um acordo para a transferência da totalidade das ações que a Administradora Fortaleza possui nas empresas do Conglomerado Financeiro Alfa. O anúncio foi feito de forma conjunta pelas duas instituições e a operação será de R1,03 bilhão.



Com quase 100 anos de história, o Conglomerado Financeiro Alfa teve origem com o Banco da Lavoura de Minas Gerais, criado em 1925, e posteriormente renomeado para Banco Real na década de 1970. Após a venda do Banco Real S.A. ao ABN Amro, em 1998, o banqueiro Aloysio de Andrade Faria cria o Conglomerado Financeiro Alfa, para fornecer uma extensa gama de serviços financeiros e de seguros.



O Banco Safra é um dos maiores bancos privados do Brasil. Faz parte do Grupo J. Safra, fundado por Joseph Safra. O banco tem 10,5 mil colaboradores e atuação nos segmentos pessoa física e jurídica. A instituição possui patrimônio líquido de R$ 15,5 bilhões, total de ativos de R$ 270 bilhões e recursos captados e administrados de R$ 300 bilhões. O Safra faz parte da história de uma família que atua no segmento financeiro há mais de 180 anos e está presente em 27 países.



David Safra enfatizou que “a transação é um marco na história do banco no Brasil. Serão beneficiados clientes, funcionários e acionistas do Conglomerado Financeiro Alfa e do Banco Safra. Compartilhamos valores, visão de longo prazo e paixão por trabalhar, isso nos dá enorme confiança na sintonia e sucesso dessa operação”.



“É uma transação histórica no mercado financeiro brasileiro. Temos a convicção de que a operação entre os dois bancos seculares, fruto de trajetórias empreendedoras de sucesso e baseados em valores comuns, potencializará a qualidade, perenidade e excelência que sempre oferecemos aos nossos clientes e colaboradores”, comenta Fábio Amorosino, CEO do Conglomerado Financeiro Alfa.



Silvio de Carvalho, presidente do Banco Safra, se disse muito otimista com a operação. "Trata-se de uma aquisição importante, que marca um novo capítulo da nossa história, combinando nossa tradição secular de segurança com empreendedorismo e foco na busca de resultados”.