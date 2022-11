Luciano Rocha Santander realiza feirão especial de imóveis de Black Friday

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões , realizará no dia 25 de novembro, a partir das 14h, um feirão de imóveis especial de Black Friday, em que colocará à venda 170 imóveis em todo Brasil. O evento será conduzido por Fernando Cerello, leiloeiro oficial, no site da empresa.

As oportunidades incluem casas, apartamentos, terrenos, lotes comerciais e rurais nos estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.

Os imóveis residenciais que estiverem ocupados nas capitais terão o Mega Benefício, ou seja, a desocupação será por conta do leiloeiro ou haverá reembolso de até R$5.000,00 com ITBI, escritura e registro. O pagamento do valor de arremate poderá ser à vista (sem desconto), com possibilidade de usar o FGTS (para imóveis desocupados) como entrada e financiar o restante do lance em até 420 parcelas, com taxa de 9.49% ao ano + TR.

Um dos destaques é uma residência de alto padrão, localizada no Condomínio Residencial Tamboré, em Barueri/SP, com 1.140 m² de área construída, com lance inicial de R$8,1 milhões. Outro imóvel é uma casa, localizada no bairro de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, com 49 m², com lance mínimo de R$25 mil.

Para participar do feirão de imóveis do Santander é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, ler atentamente o edital e se habilitar para o respectivo leilão.

SERVIÇO

Feirão de imóveis especial de Black Friday – Santander

Data: 25/11

Horário: 14h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML23669

Quantidade: 170 imóveis

Pagamento: À vista, sem desconto ou financiamento em até 420 meses.