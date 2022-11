Agência Brasil Caixa paga nova parcela do Auxílio Brasil nesta sexta-feira (18)

O calendário do Auxílio Brasil sofreu alterações para a aceleração dos pagamentos durante o período eleitoral. Contudo, após o resultado do segundo turno, os pagamentos do benefício retornam ao calendário anterior, ou seja, nos últimos dez dias do mês.

Os beneficiários podem consultar datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem - no segundo, também é possível acompanhar contas poupança digitais do banco.

Durante o período das eleições presidenciais, o presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) antecipou o pagamento do benefício em outubro .

O depósito dos R$ 600 do Auxílio Brasil é realizado de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Para o mês de novembro, o Vale-Gás não será pago, já que ele é disponibilizado de forma bimestral, ou seja, ele é liberado para os beneficiários de dois em dois meses.

Confira calendário do Auxílio Brasil para novembro

17 de novembro - NIS final 1;

18 de novembro - NIS final 2;

21 de novembro - NIS final 3;

22 de novembro - NIS final 4

23 de novembro - NIS final 5;

24 de novembro - NIS final 6;

25 de novembro - NIS final 7;

28 de novembro - NIS final 8;

29 de novembro - NIS final 9;

30 de novembro - NIS final 0.

