Agência Brasil Benefício foi dobrado durante o segundo semestre de 2022

O Vale-Gás , benefício destinado para aqueles inscritos no CadÚnico e voltado para o pagamento do gás de cozinha, teve seu valor dobrado durante o segundo semestre de 2022.

Liberado bimestralmente, o valor atual destinado para as casas brasileiras é de R$ 112 reais. Contudo, a expectativa para o próximo ano é que as parcelas voltem para seu valor inicial.

Segundo os planos orçamentários para 2023, dezembro deste ano deve ser a última parcela com o valor dobrado.

O pagamento das parcelas é destinado à famílias em situação de vulnerabilidade social, e as parcelas são depositadas junto aos pagamentos do Auxílio Brasil - benefício social que deve voltar a se chamar Bolsa Família no próximo ano.

O calendário do benefício segue uma ordem, que distribui as parcelas de acordo com os últimos dígitos do Número de Identificação Social (NIS).

Confira o calendário de pagamentos para o mês de dezembro:

12 de dezembro - NIS final 1;

13 de dezembro - NIS final 2;

14 de dezembro - NIS final 3;

15 de dezembro - NIS final 4

16 de dezembro - NIS final 5;

19 de dezembro - NIS final 6;

20 de dezembro - NIS final 7;

21 de dezembro - NIS final 8;

22 de dezembro - NIS final 9;

23 de dezembro - NIS final 0.

