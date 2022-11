LEONARDO PRADO/AG CAMARA - 19.12.2011 José Guimarães, vice-presidente do PT

José Guimarães, vice-presidente do PT e deputado pelo partido no Ceará, afirmou que "todo mundo sabe" que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem responsabilidade fiscal. Guimarães continuou, dizendo que os oito anos de governo de Lula foram o período de "maior responsabilidade fiscal do país".

"Ao mesmo tempo que ele falou no discurso que ninguém pode ter dúvidas que o principal compromisso dele é erradicar a fome, ele fez referência aos oito anos dele, que foi o momento de maior equilíbrio fiscal do País. Todo mundo sabe que ele tem responsabilidade fiscal", disse o deputado durante a manhã desta quinta-feira (10).

As falas vem após uma sinalização negativa do mercado ao discurso de Lula ao Congresso. O deputado criticou a resposta dos investidores, dizendo que políticas sociais estão intrinsecamente ligadas aos planos de governo, e que o mercado não deveria "ficar em estresse" sobre os futuros planos governamentais. Segundo Guimarães, a equipe do presidente eleito já chegou a falar de superávit primário.

Os gastos para o pagamento do Auxílio Brasil , com a ajuda da PEC de Transição, deve retirar 175 bilhões do teto de gastos, disse Guimarães. Sobre a expectativa da aprovação da Emenda Constitucional, o deputado afirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve seguir em colaboração com o governo eleito.

Lula disse, ao sair de coletiva de imprensa, que a versão da PEC deve sair ainda hoje . Recentemente, o líder do PT na Câmara de deputados, Reginaldo Lopes (PT-MG), afirmou que a PEC que a medida deve ser enviada ao Congresso até o final de novembro.

"Tivemos com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Há uma extrema sensibilidade para acolher essa emenda constitucional", disse Lopes.