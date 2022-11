Reprodução: ACidade ON FGTS

O saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já está disponível para doze cidades, com valores de até R$ 6,2 mil garantidos para os contribuintes.

Hoje, foram adicionados mais quatro municípios para a liberação do benefício: Canoas (RS), Criciúma (SC), Forquilhinha (SC) e Penha (SC).

A modalidade, que se chama saque-calamidade, libera o saque após o decreto de estado de emergência em algumas cidades do país. Atualmente, diversos municípios pelo país passam por uma série de desastres naturais. Em casos de deslizamentos; enchentes; inundações; alagamentos; entre outros, o saque fica disponível após decisão das autoridades locais.

Os moradores das cidades atendidas pela modalidade precisam solicitar o saque dentro do prazo determinado pela Caixa Econômica Federal. Confira as cidades participantes e as datas limite para cada município:

Cachoeirinha (RS) - 13/12/2022

Canoas (RS) - 02/01/2023

Eldorado do Sul (RS) - 29/11/2022

Rio Pardo (RS) - 11/12/2022

Balneário Piçarras (SC) - 19/12/2022

Cordilheira Alta (SC) - 16/11/2022

Criciúma (SC) - 21/12/2022

Forquilhinha (SC) - 21/12/2022

Joinville (SC) - 11/12/2022

Penha (SC) - 26/12/2022

Porto Belo (SC) - 21/12/2022

São José do Cerrito (SC) - 21/11/2022

Caixa Tem

Para sacar o valor disponível, o beneficiário pode acessar o aplicativo Caixa Tem, disponível para iOS e Android. Lá, o contribuinte pode transferir o valor para outra conta ou pagar boletos pelo app, além de realizar compras dentro da plataforma.



Dentro do aplicativo, o trabalhador deve selecionar a opção "Meus Saques" e, em seguida, escolher "Calamidade Pública" como o motivo da solicitação. Após escolher o município do residente, basta informar os dados requisitados. Após o processo, a Caixa deve analisar a solicitação e, caso tudo estiver correto, o saque deve ser depositado em sua conta.

Também é possível realizar o pedido pelas agências da Caixa pelo país. Para tirar dúvidas, o trabalhador pode ligar para o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, ou para o 0800 104 0104, para demais regiões.

