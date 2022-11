Redação 1Bilhão Preço do etanol compete com a gasolina; entenda

Os preços do litro de gasolina registraram um aumento pela quarta semana consecutiva nesta segunda-feira (7). Contudo, o preço do etanol registrou alta variação nos postos pelo país. Confira quais foram os estados com maior competitividade entre os dois combustíveis.

Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os estados de Mato Grosso e Paraíba registraram o etanol como mais competitivo que o preço da gasolina. Os estados mostram 66,67% e 68,48% de diferença, respectivamente.

O etanol, para competir com o preço da gasolina, deve ser superior a 70% do valor do derivado do petróleo. Para a média nacional, o estado possui paridade de 74,30% com a gasolina.

Preço médio do etanol por estado



O preços médio do etanol subiu em 15 Estados e no Distrito Federal, e caiu em 7 outros. Ficaram estáveis em Santa Catarina, Acre e Ceará, na semana passada, segundo a ANP.

Segundo a agência, o valor médio subiu 1,92% esta semana, e passou de R$ 3,63 para R$ 3,70 por litro. São Paulo registrou aumento de 1,40% na semana, ficando em R$ 3,63 em comparação aos R$ 3,58 da semana anterior. Sergipe registrou a maior queda porcentual de preços na semana, de 3,45%, para R$ 3,64.

O Distrito Federal, no entanto, teve o maior aumento de preços do etanol na semana. Foi registrado um acréscimo de 6,10% no valor do litro do combustível nos postos locais, chegando à R$ 4,00.

Os maiores preços foram coletados no Ceará, com postos comercializando o litro do etanol por R$ 6,19 . Já o maior preço médio estadual foi observado em Roraima, chegando aos R$ 4,81.

Mato Grosso possuí o menor preço registrado pela ANP para a semana. O etanol custa, no estado R$ 3,07 por litro. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,28, foi registrado na Paraíba. Atualmente, estes são os dois estados em que o preço do combustível é favorável ao preço da gasolina.

