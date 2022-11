FreePik Gasolina registra alta pela quarta semana consecutiva

Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio do litro da gasolina registrou alta pela quarta semana consecutiva. Os dados mostram que o preço passou de R$ 4,91 para R$ 4,98, combinando em uma alta de 1,41% de diferença entre outubro e novembro.

O preço máximo registrado pelo ANP foi no estado de São Paulo, chegando a casa dos R$ 6,99. Já o menor valor foi registrado na Paraíba, chegando à R$ 4,79.

A pesquisa também mostrou que o preço do diesel também registrou um aumento na última semana. De acordo com a agência, o preço médio do combustível passou de R$ 6,56 para R$ 6,58 por litro.

A defasagem nos preços da gasolina no mês de outubro assustava investidores, que estavam incertos sobre o setor de combustíveis após os cortes no impostos na categoria.

De acordo com a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom), na segunda-feira passada (31) a defasagem da gasolina em relação ao Preço de Paridade de Importação (PPI) era de 16%.

Confira preço médio da gasolina por estado

ACRE R$ 5,27

ALAGOAS R$ 4,99

AMAZONAS R$ 5,10

BAHIAR$ 5,51

CEARÁ R$ 4,97

DISTRITO FEDERALR$ 5,27

ESPÍRITO SANTO R$ 4,84

GOIÁSR$ 4,88

MARANHÃO R$ 4,89

MATO GROSSOR$ 4,95

MATO GROSSO DO SULR$ 4,78

MINAS GERAIS R$ 4,87

PARA R$ 4,81

PARAÍBA R$ 4,79

PARANÁ R$ 5,24

PERNAMBUCO R$ 4,96

PIAUÍ R$ 5,00

RIO DE JANEIRO R$ 5,02

RIO GRANDE DO NORTE R$ 5,44

RIO GRANDE DO SUL R$ 4,88

RONDÔNIA R$ 4,98

RORAIMA R$ 5,25

SANTA CATARINA R$ 4,88

SÃO PAULO R$ 4,88

SERGIPE R$ 5,04

TOCANTINS R$ 5,26

