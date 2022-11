Reprodução/US PowerBall Lottery Apostador levou sozinho prêmio equivalente aR$ 10 bilhões em loteria nos Estados Unidos

A loteria mais famosa dos Estados Unidos, a Powerball, teve um único vencedor do prêmio de US$ 1,9 bilhão, aproximadamente R$ 10 bilhões. O sorteio estava previsto para a madrugada desta terça-feira (8), mas foi adiado por questões de segurança .

Os números sorteados foram: 10, 33, 41, 47 e 56, com outro "10" como Powerball.

Para ganhar, é necessário acertar 5 de 69 números e 1 PowerBall entre 1-26 para ganhar o primeiro prêmio. Há ainda a opção da bola bônus, o PowerPlay, que pode ser acrescentada à aposta simples, aumentando o valor para todos os prêmios, exceto o prêmio principal e o segundo prêmio (onde o valor é fixo). Nos Estados Unidos, cada bilhete custa US$ 2 (cerca de R$ 10).

Os organizadores informaram que o bilhete premiado foi vendido em um posto de combustíveis em Pasadena, na Califórinia. Segundo o The New York Times, é a primeira vez que o vencedor sai de um bilhete vendido no estabelecimento.

Até o momento, o ganhador não foi identificado nem se apresentou para reivindicar o prêmio.

O dono do posto também recebe o montante de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) por ter sido o estabelecimento responsável por vender o bilhete para o sortudo.

Joseph Chahayed encorajou os apostadores a comprarem em sua loja. "Nós garantimos que um dia você vai ser um vencedor, também", disse o homem. A quantia, muito inferior ao prêmio total, será gasta com a família do empresário, incluindo seus 11 netos.

California Lottery makes its FIRST EVER Billionaire! Joe’s Service Center in Altadena receives a $1 Million selling bonus. Owner says he hopes the winning ticket belongs to a regular. @FOXLA pic.twitter.com/IJBKEOepZm — Mario Ramirez (@MarioFOXLA) November 8, 2022

O prêmio de US$ 1,9 bilhão é o maior desde 2016, quando três apostadores dividiram US$ 1,586 bilhão.

Além do novo bilionário, mais de 11,2 milhões de apostadores também foram premiados com diferentes quantias por acertarem menos números. Ao todo, além do prêmio principal, foram distribuídos US$ 98,1 milhões em prêmios.

Ontem, os organizadores afirmaram em nota que uma das 48 lotéricas que participam do jogo "ainda está processando as vendas e os dados das apostas". É obrigatório que todas as casas participantes entreguem todas as informações dos bilhetes vendidos antes do sorteio.

"Assim que o Powerball receber a apresentação pendente, a tiragem irá seguir", concluiu o comunicado.