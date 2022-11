Ivonete Dainese BNDES deve repassar R$ 34,3 bilhões ao governo federal até o fim do ano

O ministro da Economia, Paulo Guedes, assinou o repasse de R$ 45 bilhões de valores devidos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro Nacional. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (8).

O valor abate parte de R$ 112 bilhões em dívidas do banco com a União. A verba ainda é maior que os R$ 34,3 bilhões prometidos inicialmente pelo BNDES.

Até abril, o banco já tinha repassado R$ 3,6 bilhões ao governo federal. Em maio, outro repasse de R$ 13,3 bilhões foi realizado.

O valor deve bancar os gastos extras providos pelo Palácio do Planalto para alavancar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. Nos últimos meses, o governo renunciou a arrecadação de impostos sobre os combustíveis e pagou benefícios para caminhoneiros e taxistas, além de reajustar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600.

Segundo a portaria, outros R$ 23 bilhões devem ser pagos em 2023. O BNDES não informou quanto do total representa as dívidas do banco e juros contabilizados nos últimos anos.

O iG entrou em contato com o banco para saber se o valor já estava empenhado anteriormente, mas não obteve retorno.