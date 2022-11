Roque de Sá/Agência Senado Senador Marcelo Castro (MDB-PI) pode assumir relatoria da PEC da Transição

O relator geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), é o nome mais cotado para assumir a relatoria da PEC da Transição , criada pela equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para abrir espaço no Orçamento de 2023 e garantir o pagamento de benefícios como o Auxílio Brasil de R$ 600.



De acordo com o jornal O Globo, Marcelo Castro é o mais cotado justamente por ser o relator do Orçamento, o que permitiria que ele equilibrasse as duas propostas, facilitando a tramitação da PEC.

A decisão da relatoria é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nesta quarta-feira (9), ele se reunirá com Lula.

A expectativa, segundo O Globo, é que a PEC comece a tramitar pelo Senado, assinada pelo líder do PT na Casa, senador Paulo Rocha (PT-PA), e por outros parlamentares de vários partidos.

Nesta terça-feira, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição, se reúne com o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Celso Sabino (União-PA), e com Marcelo Castro.