Uma das datas mais aguardadas pelos consumidores, a Black Friday deste ano acontece no dia 25 de novembro. Para ajudar o brasileiro a economizar, confira lista com diversos serviços e produtos que estarão com descontos.

A Doggi, startup de banho e tosa para cachorros do Brasil com agendamento por aplicativo, durante todo mês de novembro aumentará o fluxo dos cupons de desconto já oferecidos ao cliente final dentro de seu app, podendo variar entre 10% e 40%.

Para quem deseja se cuidar, a Botocenter, franquia de estética realiza o Beauty Friday, uma ação que ocorre entre os dias 18 e 30 novembro e oferece descontos com até 35%.

A franquia de estética e emagrecimento saudável que possui o Método 4 Fases, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth e reconhecido internacionalmente, terá 15% de desconto em qualquer programa da rede. A promoção é válida durante todo o mês de novembro.

Já a Yes! Cosmetics , que atua no segmento da beleza com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, fará o Black Week entre os dias 20 e 25 de novembro com até 70% de desconto em produtos selecionados.

Na semana do Black Friday, do dia 21 a 25 de novembro, a Red Fitness, rede de academias, estará com desconto no plano anual. O plano ficará disponível por 12x de R$ 79,90. A promoção é válida para qualquer unidade da rede.

Já a Zero Açucar, marca de moda fitness, preparou para o mês de novembro descontos em produtos selecionados no site com até 70%.

A Sestini, marca de malas, mochilas, bolsas e acessórios, promoverá, entre os dias 01 e 31 de novembro, a Black November. Serão descontos de até 80% em produtos da marca, como malas, mochilas, bolsas, frasqueiras, estojos, necessaires e itens das linhas infantil e juvenil.

Renomeada para Golden Friday, a rede pioneira em depilação com cera e laser indolor e sem hora marcada no Brasil, Pello Menos , dará aos clientes descontos de até 60% para serviços avulsos com cera e até 70% a laser. A promoção é válida entre os dias 01 e 25 de novembro para compras realizadas no e-commerce.

O Açougue Vegano, maior franquia de restaurantes veganos do país, realiza a Black Week de 21 a 27 de novembro. Para quem for visitar as unidades da rede, pode aproveitar a promoção Dose Dupla: na compra de um sanduíche Hot Vegan, ganha outro do mesmo sabor. Além disso, a linha de pratos congelados estará com desconto de até 30% nas lojas físicas, on-line e plataformas de delivery.

Durante o mês de novembro, a Casa de Bolos, franquia pioneira no segmento de bolos caseiros, traz a promoção Combo Família Bolo Caseiro no Pote. Na compra de quatro unidades de qualquer um dos mais de 15 sabores do produto, o consumidor ganha R$ 4,00 de desconto. A oferta é válida em todas as lojas da rede.

Já a Pizza Prime, rede de pizzarias 100% brasileira, promove a Black Week, de 21 a 25 de novembro, com promoções selecionadas para cada dia da semana, como o Combo Prime Week, que na compra de 1 pizza salgada de 35 cm, sabor calabresa paulistana, calabresa ou muçarela, ganha um refrigerante de dois litros. Os detalhes das ofertas estão disponíveis no app da rede .

Para quem procura por benefícios em serviços, a CleanNew, rede especializada em higienização e blindagem de estofados, oferece aos consumidores 10% de desconto. A promoção é válida para toda a rede durante o mês de novembro.

A Maria Brasileira, maior rede de franquias de serviços de limpeza residencial e empresarial do Brasil, a Black Friday vai do dia 21 a 27 de novembro, com desconto de R$ 25,00 para limpeza residencial e passadeira comprados pelo site oficial. Exclusivamente no dia 20, o desconto sobe para R$ 30,00 nos mesmos serviços para quem já é cliente da rede.

