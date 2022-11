MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Henrique Meirelles disse não ser candidato para o Ministério da Fazenda no governo Lula

O ex-ministro Henrique Meirelles descartou nesta segunda-feira (7) assumir novamente o Ministério da Fazenda no terceiro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi dada em entrevista a Jovem Pan e confirmada pelo próprio ex-ministro ao iG.

Meirelles afirmou não se ver como candidato a assumir a pasta e se disse feliz com seu cargo em uma empresa especializada em criptomoedas. O ex-ministro era, até então, o principal cotado para assumir a chefia econômica de Lula.

Henrique Meirelles foi questionado pelo iG sobre uma possível reunião com a equipe de Lula nos próximos dias. Ele desconversou e disse não saber o que Lula estaria pensando para a economia do país.

Em entrevista à Jovem Pan, o ex-ministro se colocou à disposição de Lula para ajudar na transição e nas negociações da PEC para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600.

“É um momento importante para o Brasil com definição do novo programa de governo, da nova via, das primeiras medidas discutidas. Todos esperamos que o país caminhe na direção correta, de maneira que nós possamos ter aquilo que aconteceu durante o primeiro mandato do Lula, que foi o crescimento e criação de emprego em níveis não repetidos desde então. É o memento de discussão e expectativas sobre as decisões e o direcionamento a ser discutido”, analisou Meirelles à Jovem Pan .

O nome de Henrique Meirelles é o preferido do mercado financeiro por ter boa interlocução com o Congresso e por segurar as contas públicas. Meirelles foi o criador do teto de gastos, regra que limita as despesas da União para segurar o endividamento do país.

A especulação em torno do ex-ministro aumentou após declarações que vão de encontro as ações de Lula. Na última semana, Henrique Meirelles defendeu o afrouxamento do teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 e na sexta-feira (4) se colocou favorável a PEC da Transição para reorganizar o orçamento para o próximo ano.

Embora negue a possibilidade, Henrique Meirelles ainda está entre os cotados pela cúpula petista para a pasta. Além dele, Pérsio Arida é um dos preferidos de Lula para o cargo.

Nesta segunda-feira, o PT aumentou a pressão sobre o presidente eleito para nomear alguém do próprio partido para o Ministério da Fazenda. A diretoria petista quer Fernando Haddad, candidato derrotado ao governo de São Paulo nas eleições deste ano. Os nomes de Wellington Dias (PT-PI) e Camilo Santana (PT-CE) correm por fora na disputa pela pasta.