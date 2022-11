Redação 1Bilhão Educação Financeira Senado deve analisar proposta até o fim do mês

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem se mexido nos bastidores para colocar a PEC da Transição em tramitação o mais rápido possível. Pessoas próximas ao petista já até cobram a tramitação inicial da matéria no Senado, onde Lula deve ter maioria com a proposta.

A informação foi confirmada pelo líder do PT na Casa, senador Paulo Rocha (PT-PA), que deve negociar com os senadores a aprovação da proposta nos próximos dias. O texto deve ser entregue no Congresso até terça-feira (8), data em que também será escolhido o relator da proposta.

“A PEC começa pelo Senado e será uma iniciativa de um conjunto de partidos. O relator ainda será escolhido”, disse Rocha.

Segundo interlocutores, a passagem pelo Senado deve garantir a aprovação da PEC com mais facilidade na Câmara dos Deputados. Os senadores podem tramitar a proposta sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pode analisar o texto direto no plenário.

A ideia, também, é ganhar tempo para negociar a matéria com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e deputados para não ter sustos na hora da votação.

A PEC da Transição é uma alternativa encontrada pelos petistas para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 e aumentar o salário mínimo logo no primeiro mês de governo Lula. Para isso, será necessário gastar além do teto de gastos, o que desagrada parte dos parlamentares.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) negocia a provação da matéria no Senado até o fim do mês. Já a PEC deve passar pela Câmara até 15 de dezembro, data limite para viabilizar os pagamentos a partir de janeiro.

“Apresentando na terça, acredito que entre a primeira e segunda semana de dezembro, com entendimento das duas casas, podemos ter a condição de aprovação, compreendendo a importância e interesse público, porque não se trata mais de uma disputa eleitoral. Estamos falando de milhões de brasileiros que terão um ganho com isso”, disse o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), um dos membros da equipe de transição e principal interlocutor da PEC.