MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Aposentados recebem nesta terça-feira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta terça-feira (25) o pagamento das aposentadorias, pensões e benefícios sociais do mês de outubro. Nesta terça, recebem aqueles que ganham até um salário mínimo e têm número de benefício com final 1.



O calendário é realizado de acordo com o último dígito do número de benefício, antes do traço - o número que aparece depois deve ser desconsiderado.

O calendário também é organizado de forma a separar quem recebe até um salário mínimo e quem recebe mais. Até o dia 8 de novembro, todos os beneficiários terão recebido.

Confira o calendário do INSS de outubro



Para quem recebe até um salário mínimo:

25/10 - cartão com final 1

26/10 - cartão com final 2

27/10 - cartão com final 3

28/10 - cartão com final 4

cartão com final 4 31/10 - cartão com final 5

01/11 - cartão com final 6

03/11 - cartão com final 7

04/11 - cartão com final 8

07/11 - cartão com final 9

08/11 - cartão com final 0

Para quem recebe mais de um salário mínimo:

01/11 - cartão com final 1 e 6

03/11 - cartão com final 2 e 7

04/11 - cartão com final 3 e 8

07/11 - cartão com final 4 e 9

08/11 - cartão com final 5 e 0