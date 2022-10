Yan Avelino Claro, TIM e Vivo querem R$ 3,2 bilhões de volta após compra da Oi Móvel





A Oi obteve uma vitória parcial na Justiça na disputa com a Tim , Claro e Vivo pela venda de suas operações móveis . Foi determinado que as três empresas façam os depósitos em juízo enquanto questionam o total pago pelas quase 40 milhões de linhas de celular que pertenciam à Oi.

Depois de a Oi Móvel ter feito uma oferta de R$ 16,5 bilhões há dois anos, as três empresas passaram a questionar parte do valor pago à tele após o encerramento da operação. Tim, Claro e Vivo pedem R$ 3,186 bilhões de volta da Oi.

O negócio foi aprovado pelo Cade no início de 2022 com algumas condicionantes.

As três empresas anunciaram que abriram um processo envolvendo a Oi em meio as negociações para se resolver os ajustes pós-fechamento da venda. No entanto, a Oi não gostou da atitude e entrou com ação na Justiça determinando que o depósito em juízo de parte do valor que está sendo questionado fosse feito.

A Justiça do Rio determinou que Vivo, Claro e TIM depositassem em juízo cerca de R$ 1,5 bilhão, que se refere a parte do valor que vem sendo contestado, até que as partes cheguem a uma solução.





As três empresas recorreram na Justiça do Rio e no Superior Tribnal de Justiça (STJ), porém perderam. Ainda é possível um recurso no STJ.

A Tim fez o depósito de R$ 669,5 milhões em juízo na quarta-feira e a Vivo depositou R$ 515,6 milhões hoje. Já a Claro deverá realizar o pagamento no valor de R$ 342,7 milhões no dia 25.

