Queda foi maior do que o esperado pelo mercado financeiro; expectativa era de 0,5%

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou forte queda de 1,13% em agosto se comparado ao mês anterior. Os dados foram divulgados pelo próprio BC nesta segunda-feira (17).

O IBC-Br é o índice que mede a prévia do PIB e considera a atividade econômica como metodologia. O levantamento, entretanto, tem métodos diferentes aos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), responsável pela divulgação oficial do PIB.

A queda interrompe um ciclo de altas registrados desde junho. Em julho, por exemplo, o índice subiu 1,17%.

O dado negativo registrado em agosto não afetou o acumulado do ano para o crescimento econômico do país, que está dentro dos parâmetros previstos pelo Ministério da Economia. Entre janeiro e agosto deste ano, o IBC-Br sobe 2,76%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses o índice está em 2,08%.

Se comparar os dados registrados em agosto do ano passado, o índice crescer 4,86%, o que anima o Ministério da Economia. A pasta prevê crescimento de 2,7% no PIB do país em 2022, mesma média esperada pelo mercado financeiro, segundo dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda pelo Banco Central.