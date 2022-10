Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.09.2019 Caixa





A Caixa Econômica Federal (CEF) informou ter liberado R$ 19,3 bilhões em crédito por meio do programa Casa Verde Amarela (CVA) , do governo federal, no terceiro trimestre deste ano.

Na última sexta-feira (14), o banco público apontou um crescimento de 20,4% nas concessões e, em um ano, um aumento de 36,4%. A subida ocorre após mudanças nas faixas de renda atendidas pelo programa. O estabelicimento das regras é feito pelo Conselho Curador do FGTS e são implementadas pela Caixa, que opera 99% do Casa Verde e Amarela.

Entre as mudanças estão o aumento do subsídio para famílias com renda até R$ 4.400 e do prazo máximo de financiamento de 30 para 35 anos, além da ampliação da renda familiar contemplada para até R$ 8.000.

Com as novas medidas, o público contemplado pelo programa aumentou e o crescimento do prazo de financiamento consegue diluir o valor total em mais parcelas, de forma que o valor de cada uma fique menor e mais acessível.

A Caixa aponta que já foram concedidos R$ 48,3 bilhões pelo CVA neste ano, para mais de 1 milhão de pessoas. No entanto, o banco não apresenta o desempenho na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.

Em nota, a empresa diz que "os números reforçam o importante papel da Caixa na habitação popular, facilitando o acesso das famílias de baixa renda à casa própria e fomentando o setor da construção civil".





De acordo com o banco, o financiamento à construção também foi alvo de alterações no programa, com o objetivo de manter o ritmo frente ao aumento dos custos do setor de construção.

Houve um aumento de 71.7% no financiamento às construtoras no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado e de 19.6% ao considerarmos apenas os últimos três meses.

