José Cruz/Arquivo/Agência Brasil Ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn é cotado para assumir a presidência do BID

O ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn é o nome indicado por Paulo Guedes para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A informação foi confirmada por fontes do Palácio do Planalto neste fim de semana.

O nome de Goldfajn passou a ser cogitado após a demissão de Mauricio Claver-Carone, em setembro deste ano. Nome forte do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Claver-Carone foi acusado de manter um relacionamento com uma funcionária do banco.

Guedes já se movimenta nos bastidores para angariar apoio ao nome do ex-presidente do BC ao banco de desenvolvimento. Na sexta-feira (14), o ministro brasileiro se reuniu com a secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, para cravar o nome de Goldfajn no comando do BID.

Paulo Guedes ainda deve se encontrar com os ministros das finanças do Chile e Colômbia para conquistar apoios. O ministro ainda deve se reunir com o ministro das finanças da Argentina, Sérgio Massa, mesmo após ter feito críticas severas à economia do país.

Ilan Goldfajn foi presidente do Banco Central entre 2016 e 2019, na gestão de Michel Temer. Atualmente, o economista atua como diretor de Hemisfério Ocidental no Fundo Monetário Internacional (FMI).

As eleições para o BID estão marcadas para o dia 20 de novembro. As indicações para o cargo devem ser feitas até o dia 11 do mesmo mês.