Felipe Freitas Nubank lança “Modo Rua” para te dar mais segurança ao sair de casa

O Nubank anunciou o lançamento da ferramenta “Modo Rua”, que permitirá ao cliente limitar os valores de suas transações quando estiver fora de casa. O objetivo desta funcionalidade é entregar mais segurança ao usuário , evitando que criminosos realizem transações bancárias pelo app. Os testes serão iniciados nos próximos dias com uma base de clientes da fintech.

A ativação do “Modo Rua” é feita na seção “Segurança” do aplicativo. Ao entrar na seção, o usuário selecionará uma rede Wi-Fi como segura (por exemplo, a internet da sua casa) e definirá um valor máximo de transação bancária — válido para os serviços PIX, transferências bancárias e boletos — para quando estiver desconectado dessa rede.

“Modo Rua” promete segurança contra roubas

O “Modo Rua” é acionado automaticamente assim que o usuário perde conexão com a rede segura — e desligado quando o smartphone reconecta ao Wi-Fi de confiança. Com esta funcionalidade, o Nubank espera proteger seus clientes de roubos através do aplicativo , seja por invasões à conta ou pelo acesso indevido ao smartphone. Porém, como nada é perfeito, vítimas de sequestro relâmpago ainda ficam vulneráveis aos roubos.

Caso o valor-limite seja ultrapassado com “Modo Rua” ativado, será necessário realizar a autenticação por reconhecimento facial para alterar o limite, repetindo todos os passos de configuração da funcionalidade.

No comunicado à imprensa, o Nubank não informa quando pretende ampliar o “Modo Rua” para os cartões, empréstimos e investimentos. Essas opções são visualizadas no vídeo publicado pela empresa como "disponível em breve". É esperado que as compras realizadas por aproximação do celular (NFC) tenham suporte ao "Modo Rua" quando a função for liberada para o uso com cartões.





Outras medidas de segurança do Nubank

O “Modo Rua” é mais uma ferramenta de segurança da fintech para proteger os seus clientes contra golpes. Entre as medidas de segurança do Nubank estão:

