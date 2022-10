Agência Brasil Combustíveis tem queda de preço no sudeste

O último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que a Região Sudeste fechou setembro com o litro da gasolina a R$ 5,13, valor 8,07% mais barato, se comparado a agosto; e o etanol, a R$ 3,95, com recuo de 10,90%.

Ambos os combustíveis fecharam o período com o preço abaixo da média nacional, que ficou em R$ 5,33, para a gasolina; e R$ 4,41, para o etanol. O diesel na região foi comercializado a R$ 6,91, o tipo comum; e R$ 7,05, o S-10; com redução de 4,24% e 4,17% respectivamente. Os dois tipos de diesel também registraram valor abaixo da média nacional, que fechou a R$ 7,13 e R$ 7,23, respectivamente.

“O recuo registrado na Região Sudeste no preço dos dois tipos de diesel foi o mais expressivo, se comparado às demais regiões. A gasolina é o combustível mais indicado para os motoristas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, enquanto o etanol é economicamente mais viável para Minas Gerais e São Paulo”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frotas & Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, com grande confiabilidade, devido à quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.