Reprodução A Real Academia Sueca de Ciências decidiu conceder o Prêmio Sveriges Riksbank 2022 em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig “pela pesquisa sobre bancos e crises financeiras”

Ben S. Bernanke presidiu o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) de 2006 a 2014 e trabalha na The Brookings Institution, em Washington, EUA. Douglas W. Diamond é professor da Universidade de Chicago, também nos EUA. Philip H. Dybvig é professor de bancos e finanças na Universidade de Washington.

O estudo do trio analisou a importância dos bancos para a sociedade e o que os torna vulneráveis ​​a rumores sobre seu colapso iminente, concluindo como a sociedade pode diminuir a dependência dessas instituições.

"O trabalho pelo qual Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig estão sendo reconhecidos foi crucial para pesquisas subsequentes que melhoraram nossa compreensão sobre bancos, regulamentação bancária, crises bancárias e como as crises financeiras devem ser gerenciadas", informou a Real Academia de Ciências da Suécia.

Com dados históricos, os economistas perceberam uma relação direta entre queda do Produto Interno Bruto (PIB) e falência de instituições financeiras.

"A pesquisa apresentada pelos laureados deste ano reduz o risco de crises financeiras se transformarem em depressões de longo prazo com graves consequências para a sociedade, o que é do maior benefício para todos nós", informou a organização do prêmio.

A Academia também elogiou o estudo por elucidar como bancos agem durante crises financeiras, bem como as melhores maneiras de agir perante um colapso da economia.

Os pesquisadores analisaram desde Grande Depressão da década de 1930, mostrando o quanto os bancos foram cruciais no aprofundamento da crise.

“Os insights dos laureados melhoraram nossa capacidade de evitar crises sérias e resgates caros”, afirmou Tore Ellingsen, presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas.

Os pesquisadores receberão o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, dividido igualmente pelos três.



O Nobel também foi concedido a três pessoas para economia em 2021. No ano passado, David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens receberam o Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho.

Este é o anúncio final do Prêmio Nobel para o ano de 2022. Este ano, o anúncio do Prêmio Nobel começou em 3 de outubro. O cientista sueco Svante Pabo foi o primeiro a receber o Prêmio Nobel de Medicina por seu trabalho com DNA neandertal. Depois disso, em 4 de outubro, três cientistas ganharam juntos o prêmio de física. O francês Alain Aspect, o americano John F. Klauser e o austríaco Anton Zellinger ganharam o Prêmio Nobel por seus trabalhos em física quântica.

O Prêmio Nobel de Química foi concedido em 5 de outubro às americanas Caroline R. Bertozzi e K. concedido a Barry Sharpless e ao cientista dinamarquês Morten Meldal por seu trabalho em química de cliques. A escritora francesa Anne Arnoux ganhou o Prêmio Nobel de Literatura deste ano na quinta-feira, enquanto o Prêmio Nobel da Paz foi concedido na sexta-feira ao ativista de direitos humanos bielorrusso Iles Bilyatsky, ao grupo russo Memorial e à organização ucraniana Centro pelas Liberdades Civis.