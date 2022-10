Divulgação Interessados devem se inscrever no Programa Médicos pelo Brasil até o dia 10 de outubro de 2022

O prazo para inscrições no processo seletivo para o Programa Médicos pelo Brasil foi prorrogado. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (10). São oferecidas 2.188 vagas para o cargo de médico bolsista e a banca examinadora será o Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES .

O objetivo do programa é distribuir os profissionais aprovados para as regiões do Brasil mais carentes de médicos. Com atuação na Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS), os profissionais selecionados deverão levar assistência de qualidade a locais com muita vulnerabilidade.

Nos primeiros dois anos de programa, os bolsistas irão atuar na assistência médica do SUS. Além disso, deverão participar do curso de especialização em medicina de família e comunidade.

Seleção

Os interessados têm até o dia 10 de outubro de 2022 para formalizarem a inscrição, por meio do site IADES . O processo seletivo cobra uma taxa de R$ 125.

As provas ocorrerão no dia 16 de outubro, no turno da tarde, com duração de 3h30. A avaliação ocorrerá na modalidade on-line, obedecendo as exigências técnicas e normas de segurança de fiscalização definidas no edital. O exame terá 50 questões (que correspondem a 100 pontos) e envolverá conhecimentos gerais e específicos.

Os médicos bolsistas terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e 20h de formação. A bolsa é de R$ 15 mil mensais, com gratificação de R$ 3 mil adicionais para locais remotos e de R$ 6 mil adicionais para Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Para mais informações, recomenda-se a leitura do edital do processo seletivo .

