Lorena Amaro Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes , disse nesta quinta-feira (6) que o Brasil está pronto para ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e será o único país simultaneamente no bloco, no G-20 e nos Brics.



Em cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro anunciou a entrega do memorando inicial, um relatório de mais de 1.000 páginas que informa o quanto o Brasil está de acordo com as práticas adotadas pelos países-membros da organização.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O memorando inicial informa que, dos 230 instrumentos definidores para o ingresso do Brasil na OCDE, o país já aderiu a 108, enquanto 45 estão em avaliação pela organização e restam ainda 77.

“O Mathias Cormann insinua que o Brasil está bem à frente dos demais candidatos”, disse o ministro, referindo-se ao secretário-geral da OCDE.

O processo de entrada no bloco leva, em média, dois a cinco anos, mas Guedes espera que esse prazo seja "substancialmente encurtado”.

Ele aproveitou para elogiar sua gestão a frente da pasta em meio à campanha eleitoral.

“Tirando o Japão, teremos inflação menor do que os países do G-7. O Brasil criou mais empregos do que Estados Unidos, Alemanha e o Reino Unido juntos, afirmou.

O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse que o acesso à OCDE é um antigo sonho do Itamaraty. “O adensamento da relação com OCDE vai ajudar a que possamos lidar com nossos gargalos e ineficiências”, comentou.

“Já é quase outro portal de entrada de acesso, quem sabe, ao Conselho de Segurança da ONU”, comentou Guedes, sobre o grupo de 5 países que tem segurança energética e alimentar, além de bombas atômicas. A cadeira é um pleito histórico dos governos do PT.