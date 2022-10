Felipe Moreno Preço médio do litro da gasolina passou de R$ 4,81 para R$ 4,79 nesta semana





Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que o preço médio do litro do diesel e da gasolina vendidos nos postos caiu novamente nesta semana.

O preço médio da gasolina atingiu o menor patamar desde junho de 2020. O valor foi de R$ 4,81 para R$ 4,79, a 15ª queda consecutiva no preço do combustível.

Já o valor médio do litro do diesel caiu de R$ 6,56 para R$ 6,52, o menor patamar desde a semana encerrada em sete de maio de 2022.

Especialistas apontam que a queda nos preços dos combústíveis é consequência dos cortes de impostos federais e estaduais aprovados pelo Congresso e da queda nos preços praticadas pela Petrobrás.

No cenário internacional, o preço do petróleo opera em alta depois que a Opep+ cortou a produção. Por conta disso, a Petrobrás está vendendo os combustíveis mais barato no Brasil do que no exterior.





A Abicom aponta que o litro da gasolina está 9% mais barato no país, e que o diesel tem preço 11% menor. Nesta sexta-feira, o Brent teve alta de 4,25%, para US$ 98,43.

Com a diferença acentuada entre os valores, ocorre pressão do mercado para que a Petrobras aumente seus preços.

De acordo com a ANP, o preço do GLP (gás de botijão) caiu de R$ 112,13 para R$ 110,62 e o etanol subiu de R$ 3,37 para R$ 3,40.

