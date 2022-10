Agência Brasil Terminam nesta segunda-feira as inscrições para o concurso do INSS

Termina nesta segunda-feira (3) o prazo para se inscrever no concurso do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Ao todo, são mil vagas ofertadas com salário de R$ 5.905,79 e jornada de 40 horas semanais. O cargo exige nível médio.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22 . A taxa de inscrição custa R$ 85. Veja o passo a passo de como se inscrever .

Das mil vagas abertas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (90) e 20% a pessoas negras (202). Estes candidatos passarão por avaliação biopsicossocial.

A taxa de inscrição pode ser evitada caso o candidato esteja dentro dos critérios de isenção e tenha cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

Os convocados trabalharão nas Agências da Previdência Social espalhadas pelo país, sendo assim, podem ser lotados em qualquer agência pertencente à gerência executiva do INSS à qual optou por concorrer.

A prova contém questões objetivas e curso de formação. As objetivas duram 3h30 e estão previstas para 27 de novembro em um dos postos ofertados (listados abaixo).

Os candidatos terão menos de dois meses para se preparar para o concurso, isso porque o INSS foi autorizado a reduzir o prazo entre o lançamento do edital e a prova objetiva.

A prova cobra conhecimentos básicos com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático. E conhecimentos específicos para temas relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária.

O resultado das avaliações objetivas deve ser divulgado no dia 22 de dezembro.

Já o curso de formação será realizado nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

O curso de formação dura até 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno. O candidato matriculado receberá auxílio financeiro correspondente a 50% do salário do cargo.

Após o curso, o candidato será submetido a uma prova com 120 itens e uma prova discursiva com duas questões a serem respondidas em 15 linhas.

O candidato será avaliado pela soma da nota final das provas objetivas e da nota final obtida no curso de formação.

Locais das vagas

As vagas são para as seguintes 97 gerências executivas localizadas em todas as unidades da Federação:

Rio Branco (AC)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Barreiras (BA)

Feira de Santana (BA)

Itabuna (BA)

Juazeiro (BA)

Salvador (BA)

Santo Antônio de Jesus (BA)

Vitória da Conquista (BA)

Fortaleza (CE)

Juazeiro do Norte (CE)

Sobral (CE)

Distrito Federal (DF)

Vitória (ES)

Anápolis (GO)

Goiânia (GO)

Imperatriz (MA)

São Luís (MA)

Barbacena (MG)

Belo Horizonte (MG)

Contagem (MG)

Diamantina (MG)

Divinópolis (MG)

Governador Valadares (MG)

Juiz de Fora (MG)

Montes Claros (MG)

Ouro Preto (MG)

Poços de Caldas (MG)

Teófilo Otoni (MG)

Uberaba (MG)

Uberlândia (MG)

Varginha (MG)

Campo Grande (MS)

Dourados (MS)

Cuiabá (MT)

Sinop (MT)

Belém (PA)

Marabá (PA)

Santarém (PA)

Campina Grande (PB)

João Pessoa (PB)

Caruaru (PE)

Garanhuns (PE)

Petrolina (PE)

Recife (PE)

Teresina (PI)

Cascavel (PR)

Curitiba (PR)

Londrina (PR)

Maringá (PR)

Ponta Grossa (PR)

Campos dos Goytacazes (RJ)

Duque de Caxias (RJ)

Niterói (RJ)

Petrópolis (RJ)

Rio de Janeiro (RJ)

Volta Redonda (RJ)

Mossoró (RN)

Natal (RN)

Porto Velho (RO)

Boa Vista (RR)

Caxias do Sul (RS)

Canoas (RS)

Ijuí (RS)

Novo Hamburgo (RS)

Passo Fundo (RS)

Pelotas (RS)

Porto Alegre (RS)

Santa Maria (RS)

Uruguaiana (RS)

Chapecó (SC)

Criciúma (SC)

Blumenau (SC)

Florianópolis (SC)

Joinville (SC)

Aracaju (SE)

ABCD (SP)

Araçatuba (SP)

Araraquara (SP)

Bauru (SP)

Campinas (SP)

Guarulhos (SP)

Jundiaí (SP)

Marília (SP)

Osasco (SP)

Piracicaba (SP)

Presidente Prudente (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Santos (SP)

São João da Boa Vista (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São Paulo (SP)

Sorocaba (SP)

Vale do Paraíba (SP)

Palmas (TO)

O INSS enviou ao Ministério da Economia pedido de 7.575 vagas, sendo 6.004 para técnico do seguro social e 1.571 para analista do seguro social, mas a pasta permitiu apenas 1.000 vagas para este certame.

No último concurso do INSS, foram 1.043.807 inscritos para as 800 vagas, sendo 1.304 candidatos por vaga.