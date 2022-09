Alessandra Nogueira Gasolina cai 10% na cidade de São Paulo em setembro, com preço médio de R$ 4,89 na bomba; variação entre bairros chega a 62%

Em setembro, o valor médio do litro da gasolina no município de São Paulo foi de R$ 4,89, com queda de 10% em relação ao mês anterior. É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos de 1º a 27 de setembro.

Considerando os preços praticados nos diferentes bairros da capital paulista, houve grande variação. O bairro com a gasolina mais cara, em setembro, foi a Chácara Itaim, com valor médio de R$ 7,04 o litro. Já o preço mais barato foi encontrado no Pari, a R$ 4,35 o litro. A diferença entre os dois valores é de 62%.

Veja, abaixo, a relação dos dez bairros com a gasolina mais cara e dos dez bairros com a gasolina mais barata no município de São Paulo.

Menores preços

Bairro Valor médio (R$)



Pari R$ 4,35

Vila Lageado R$ 4,39

Socorro R$ 4,39

Jardim Marajoara R$ 4,42

Brooklin novo R$ 4,47

Catumbi R$ 4,50

Chácara California R$4,50

Vila Mangalot R$ 4,51

Vila Jaguara R$ 4,52

Cidade Dutra R$ 4,52

Fonte: ValeCard - dados referentes ao período entre 1 e 27 de setembro de 2022

Maiores preços

Bairro Valor médio (R$)



Chácara Itaim R$ 7,04

Jardim América R$ 6,99

Alto de Pinheiros R$ 6,99

Santa Cecília R$ 6,99

Cidade Monções R$ 6,49

Paraíso R$ 5,99

Ibirapuera R$ 5,99

Jardim Paulista R$ 5,95

Pq. Anhanguera R$ 5,92

Vila Andrade R$ 5,87

Fonte: ValeCard - dados referentes ao período entre 1 e 27 de setembro de 2022