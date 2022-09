Brasil Econômico iGDeias - Como transformar criatividade em negócios lucrativos

Muito provavelmente você já teve uma ideia milionária e decidiu abandoná-la por falta de condições de colocá-la em prática, por não saber como tirá-la do papel. Muitas ideias boas morrem na praia sem o impulso necessário para transformá-las em um negócio de fato lucrativo.



Pensando nisso, o iG convidou Keiko Okamura, Superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa na MT Governo, para a live desta terça-feira (27), ao meio-dia (12h), que debaterá meios de transformar uma simples ideia em uma empresa. A live será transmitida no Facebook , YouTube , Twitter, Twtich e LinkdIn do portal.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Antes de tudo, é necessário distinguir o que é uma ideia que poderá ser um negócio, de outras que não serão. A chave para a resposta é se perguntar: "Eu vou atender uma demanda que ainda não é atendida?".

Se a resposta for sim, muito provavelmente você tem um negócio em suas mãos. As ideais de destaque, que viram negócios lucrativos, surgiram de demandas reprimidas da sociedade.

A ideia, por si só, no entanto, não basta. É necessário planejamento estratégico para tirar ela do imaginário. Para driblar as dificuldades iniciais, é preciso ser criativo e corajoso.

E aí? Vai esperar alguém ter a mesma ideia que você? Assista a live e envie suas perguntas: