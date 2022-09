Fabrizio Gueratto Dólar sobe e bolsa cai nesta segunda-feira (26)

O dólar comercial registrou um aumento durante a tarde desta segunda-feira (26). A moeda norte-americana fechou o dia com um aumento de 2,52%, e chegou a seu maior preço desde julho deste ano a R$ 5,38.



O principal índice da Bolsa de Valores no Brasil, o Ibovespa, enfrentou uma queda de 2,11% e chegou aos 109.361,46 pontos.

Na última semana, o dólar e o Ibovespa também passavam por uma desvalorização, tendo a moeda cotada em R$ 5,249 e as ações despencando em 2,06%. A cotação atual é a mais cara desde 22 de julho, que terminou o dia com o valor de R$ 5,4977.

Especialistas apontam a tendência mundial de aumento nos juros e um possível período de recessão como os principais causadores do cenário atual. O período eleitoral brasileiro, também, dificulta o interesse de investidores no mercado nacional.

Nicolas Borsoi, economista e líder da empresa de investimentos Nova Futura explica que a bolsa brasileira também passa por dificuldades por conta da queda nos preços no Brasil do petróleo e minério de ferro, que se aproxima das mínimas de 2022. Tensões sobre a guerra na Ucrânia e as eleições na Itália também estão causando aversões no mercado internacional.

