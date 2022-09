Felipe Moreno Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 170 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado o concurso 2.523 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 170milhões. O sorteio está marcado para as 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. Veja como apostar online .

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, o rendimento será de 1,1 milhão na poupança. Mas, caso prefira vestir em imóveis, o dinheiro é suficiente para comprar 50 casas ao custo de R$ 840 mil cada.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.

Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar dinheiro ao acertar quatro ou cinco dezenas.