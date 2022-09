Janaína Dantas Beneficiários que conseguiram emprego devem receber R$ 200 a mais no Auxílio Brasil

O governo federal quer agilizar o pagamento de um bônus de R$ 200 para beneficiários do Auxílio Brasil que conseguiram emprego nos últimos meses para outubro. Se for concretizada, a medida pode alavancar o valor do benefício para o grupo de R$ 600 para R$ 800.

Essa é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta usar o benefício para conseguir a reeleição. Essa valor, no entanto, estava prometido desde dezembro do ano passado e ainda não saiu do papel.

Segundo o Ministério da Cidadania, o benefício deve começar a ser pago no dia 18 de outubro. Mas interlocutores da pasta acreditam que o valor pode ser depositado alguns dias antes, dependendo do cenário político e se houver segundo turno nas eleições.

A pasta prevê o pagamento do bônus para até 30 mil pessoas. O número está muito abaixo dos 210 mil trabalhadores elegíveis a receber o valor extra.

Atualmente, o Auxílio Brasil conta com parcelas de R$ 600, valor que será pago até dezembro deste ano. Após esse prazo, as parcelas deve ficar em R$ 400.

Os quatro principais candidatos à presidência da República já prometeram a manutenção dos R$ 600 para o próximo ano. Entretanto, não informaram qual será a fonte para bancar o extra nas parcelas, que hoje é contabilizada fora da regra do teto de gastos.